LVMH Moët Hennessy Vuitton : Mode & Maroquinerie · 06.11.2018 Louis Vuitton lance une collection capsule avec Grace Coddington, Directrice artistique de Vogue US

Avec le Catogram, Grace Coddington écrit un nouveau chapitre dans l'histoire de la Maison Louis Vuitton. Les illustrations de la collection « Cats on Leather » représentent les chats Persan de Grace Coddington ainsi que le chien de Nicolas Ghesquière. Sur les accessoires et la maroquinerie, elles viennent se superposer au cuir monogrammé en orange, couleur rappelant la chevelure de Grace Coddington.

Après Jeff Koons, Stephen Sprouse ou encore Yayoi Kusama, Louis Vuitton continue son histoire de collaborations avec des artistes de renom en s'associant à Grace Coddington, ancienne Directrice artistique du magazine Vogue aux États-Unis. Créée aux côtés de Nicolas Ghesquière, Directeur artistique des Collections Femme Louis Vuitton, Grace Coddington apporte sa patte à une collection capsule de maroquinerie, prêt-à-porter, chaussures et accessoires inspirée de son amour légendaire pour les chats. La collection présentée en avant-première dans des pop-up stores ouverts spécialement pour l'occasion à Londres, New York et Pékin, est disponible en boutique depuis le 2 novembre.

© Louis Vuitton x Grace Coddington

© Louis Vuitton x Grace Coddington

Les nouveaux modèles classiques (Petite Malle, City Steamer,…) et les icônes (Speedy, Neverfull,…) changent de look, de même que les couvertures en laine d'agneau et les parapluies en nylon. À travers cette collaboration, l'élégance est vue sous un angle nouveau. Cette irrévérence entre en harmonie avec le style iconoclaste de Grace Coddington et la fascination de Nicolas Ghesquière pour l'excentricité, tout en reflétant leur passion mutuelle pour les animaux.