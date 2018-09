LVMH Moët Hennessy Vuitton : Mode & Maroquinerie · 18.09.2018 Louis Vuitton signe « Attrape-Rêves », un nouveau parfum féminin joyeux et sensuel, incarné par l’actrice Emma Stone

· 18 septembre 2018

Neuvième féminin de la collection Les Parfums Louis Vuitton , « Attrape-Rêves » est une fragrance aux notes lumineuses et sensuelles. Sa composition a été imaginée par le maître parfumeur de la Maison, Jacques Cavallier Belletrud. Pour incarner sa nouvelle création olfactive, Louis Vuitton a fait appel à l'actrice Emma Stone, ambassadrice de la Maison, capturée dans un court-métrage signé du réalisateur Sam Mendes.

Avec « Attrape-Rêves », la malle aux senteurs de Louis Vuitton s'agrandit. La puissance du cacao africain, associée aux touches exotiques du bouquet de pivoine et de l'essence de patchouli, se marient à l'élégance du litchi, à la délicatesse de l'absolu de rose turque et à la fraîcheur de la bergamote et du gingembre pour créer sur la peau une fragrance surprenante, joyeuse et sensuelle.

Cette gourmandise olfactive qui met tous les sens en éveil et célèbre le merveilleux a été imaginée par Jacques Cavallier Belletrud, le maître parfumeur de la Maison Louis Vuitton depuis 2012.

Pour incarner ce parfum à la personnalité contrastée, l'inventeur de l'art du voyage a choisi Emma Stone, ambassadrice de la Maison, dans une campagne publicitaire dévoilé le 13 septembre, le jour du lancement du nouveau parfum. C'est le réalisateur britannique Sam Mendes (American Beauty, Les Noces Rebelles, Jarhead, Skyfall) qui dirige l'actrice oscarisée dans ce premier film publicitaire dédié aux Parfums Louis Vuitton.

Exclusivement disponible dans les magasins Louis Vuitton et sur louisvuitton.com , « Attrape-Rêves » existe en flacons ressourçables et personnalisables ainsi qu'en flacon de voyage. Un étui de voyage issu des ateliers de maroquinerie Louis Vuitton et marqué des initiales de son choix est également disponible.