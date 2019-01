LVMH Moët Hennessy Vuitton : Mode & Maroquinerie · 23.01.2019 Maria Grazia Chiuri dévoile la collection Dior haute couture pour la saison Printemps-Été 2019 dans un décor inspiré du cirque

L'univers merveilleux et poétique du cirque a stimulé l'imagination de nombreux artistes. Maria Grazia Chiuri s'en inspire pour la collectionDiorhaute couture Printemps-Été 2019, présentée sous un majestueux chapiteau dressé au cœur des jardins du Musée Rodin, à Paris, et rythmée par la performance acrobatique de la compagnie de cirque féminine Mimbre.

Le thème du cirque apparaît chez Dior dès les années 1950 à travers le reportage Dior « Circus » Comes to Town, réalisé à l'occasion du défilé de la Maison à l'hôtel Savoy, à Londres. Il réapparaîtra plus tard sous la Direction artistique de John Galliano. Les pièces qui composent la collection Dior haute couture Printemps-Été 2019 expriment elles aussi la féérie du cirque et son rapport aux costumes, à la mode et à l'art.