LVMH Moët Hennessy Vuitton : November 28, 2018 Thomas Pink devient Pink Shirtmaker London et dévoile une nouvelle identité visuelle

Dès sa création par Peter, James et John Mullen en 1984, Pink s'impose comme une référence en matière de confection de chemises en s'installant rue Jeremy Street à Londres, haut lieu de la fabrication de chemise en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, la Maison revient à ses principes fondateurs en dévoilant un nouveau nom, Pink Shirtmaker London, et une nouvelle identité visuelle. Le nouveau Pink érige la chemise haut de gamme en pièce maîtresse et met en valeur sa tradition de fabrication anglaise.

Avec Pink Shirtmaker London, la Maison écrit un nouveau chapitre de son histoire tout en restant fidèle à l'état d'esprit de ses fondateurs. Christopher Zanardi-Landi, Président de Pink Shirtmaker London, et John Ray, Directeur artistique, ont souhaité que la marque réaffirme son identité en se concentrant sur sa spécialité première : la création de chemises uniques, façonnées avec la plus grande exigence et tirant parti du talent et de l'engagement des équipes.

Les chemises Pink incarnent tout le savoir-faire anglais et son attention aux moindres détails. Confectionnées à partir des tissus les plus délicats comme le coton ou la popeline d'armure toile, les chemises Pink se distinguent grâce à leurs impeccables finitions dont la Maison a fait sa marque de fabrique. Par exemple, les coutures latérales incurvées, créant un ourlet avant rappelant l'arrondi du « P », offrent une plus grande liberté de mouvement que sur une chemise classique ; et le fin ourlet du col trace une ligne élégante prête à accueillir un nœud de cravate.

C'est avec malice que les frères Mullen ont nommé leur Maison « Pink » : la plus féminine des couleurs pour le plus masculin des tailleurs anglais ! La refonte de l'identité de Pink Shirtmaker London apparaît comme un clin d'œil à cet état d'esprit. Aujourd'hui, la Maison souhaite proposer à ses clients des chemises d'une qualité sans égal, des créations incontournables de toute garde-robe masculine conçues pour durer dans le temps.