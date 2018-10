LVMH Moët Hennessy Vuitton : October 14, 2018 The Journées Particulières - Day 3

In addition to entering exceptional places, rarely open to the general public, the Journées Particulières are also an opportunity to discover the know-how of our Houses, many of which have organised demonstrations and other master classes for this purpose!

Follow us on this last day!

LVMH expose ses secrets lors de ses 'Journées particulières' https://t.co/i1YR1Gv89W

- Le JDD (@leJDD) October 13, 2018

Join us today at the @LVMH Open Days at @TheGlenmorangie Distillery in Tain. #JPLVMH#Glenmorangie#Whisky#DrinkResponsiblyhttps://t.co/6gdZ1R5bTcpic.twitter.com/5JkZjDLY0S

- Glenmorangie (@TheGlenmorangie) October 14, 2018

Les Journées Particulières : Day 2. #JPLVMH#JPLVMHxYQUEMpic.twitter.com/CdAOYe9EQW

- Château d'Yquem (@mYquem) October 14, 2018

Coup d'envoi de la 3ème #JournéesParticulières@LVMH ! Dernier jour pour profiter des entrées, de nos 40 attractions, de nos ateliers pour enfants et des nombreuses animations en accès libre. #JPLVM#JPLVMHxJardindacclimatationpic.twitter.com/9EGIlCoI1x

- Jardin d'Acclimatation (@JardindAcclim) October 14, 2018

#JPLVMH JOUR 3

Dernière ligne droite avant la clôture de cette quatrième édition des Journées Particulières ! Il vous reste 24 heures pour venir à la rencontre des créateurs, artisans et talents de nos Maisons. pic.twitter.com/gSF1EsfkSd

- LVMH (@LVMH) October 14, 2018

En cette belle journée, venez profiter du @JardindAcclim à Paris, lors des Journées Particulières ! Plus de 40 attractions, de nombreuses animations et 400 animaux vous attendent… en accès libre !#JPLVMH#JPLVMHxJardindacclimatationpic.twitter.com/iI8AAfFpcB

- LVMH (@LVMH) October 14, 2018