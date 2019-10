LVMH Moët Hennessy Vuitton : October 2, 2019 Voyage dans « Le monde nouveau de Charlotte Perriand » à la Fondation Louis Vuitton du 2 octobre 2019 au 24 février 2020

Visionnaire, engagée, créatrice d'objets devenus iconiques et d'espaces unissant les arts, Charlotte Perriand est une des figures majeures de l'histoire de l'art du XXe siècle dont l'œuvre demeure une inépuisable source d'inspiration. Vingt ans après sa disparition, la Fondation Louis Vuitton a choisi de célébrer cette femme libre, dont les créations apparaissent si contemporaines, à travers un ensemble exceptionnel d'œuvres d'art intimement liées à sa carrière et grâce à des reconstitutions inédites : « Le nouveau monde de Charlotte Perriand ». L'exposition est à découvrir jusqu'au 24 février 2020. La légitimité d'une manifestation consacrée à Charlotte Perriand à la Fondation Louis Vuitton se fonde sur la permanence de son actualité et sa façon d'avoir été - et de rester -, si contemporaine. Frank Gehry, dont la passion et le talent ont présidé à la création pour la Fondation Louis Vuitton d'une architecture d'emblée reconnue par le public comme un geste artistique majeur pour Paris, confesse ressentir avec elle une « véritable proximité ». « Je dois avouer que je n'avais pas perçu toute l'ampleur de son œuvre, et je suis certain que beaucoup partagent avec moi cette méconnaissance. C'est donc au plus grand bénéfice de chacun que la Fondation Louis Vuitton présente aujourd'hui l'œuvre de Charlotte Perriand. Personnellement, son travail m'a littéralement éclairé, et il restera pour moi désormais une source d'inspiration » déclare l'architecte.

© Fondation Louis Vuitton

Charlotte Perriand naît à Paris en 1903. Dès les années 1920, elle surprend ses contemporains par son audace et sa créativité. Formée à l'École des arts décoratifs, elle se tourne bientôt vers l'avant-garde en concevant des meubles tubulaires. Elle embrasse pleinement son époque, celle du progrès technique dont l'automobile est le symbole : « Dans la rue, les belles bagnoles me font de l'œil, elles sont nettes, rutilantes » affirmait-elle alors. Sa célèbre Chaise longue basculante métallique dessinée en collaboration avec Pierre Jeanneret et Le Corbusier, sur laquelle elle est photographiée en 1929 avec un collier étincelant en forme de roulement à billes, est devenue une icône du design. En imaginant avec les deux architectes un appartement idéal, semblable à un loft, Charlotte Perriand a rompu avec les codes de son époque et proposé plus qu'une architecture : un nouvel art de vivre qui inspire encore aujourd'hui.

© Fondation Louis Vuitton

Invitée au Japon en 1940, Charlotte Perriand y découvre une nouvelle conception de l'espace qui aura une profonde influence sur sa carrière. En 1950, le magazine Elle la consacre en tant que guide de la Reconstruction au sein d'un hypothétique « ministère de femmes ». En 1955, elle organise à Tokyo sa « Proposition d'une synthèse des arts », exposition magistrale qui associe peintures, sculptures et design. Faut-il aussi rappeler qu'avec la création de la station de ski des Arcs, Charlotte Perriand a pris place parmi les grands « bâtisseurs » de la France des Trente Glorieuses ? L'exposition que propose la Fondation Louis Vuitton réunit plus de quatre cents œuvres permettant de restituer cette « synthèse des arts » dans une démonstration inédite où s'exprime un dialogue avec les artistes de son temps, à l'image de Fernand Léger et Pablo Picasso, mais aussi Georges Braque, Alexander Calder, Hisao Dômoto, Joan Miro, Henri Laurens, Le Corbusier et Sofu Teshigahara. Deux cents œuvres d'art plastique trouvent ainsi leur place au sein des réalisation de Charlotte Perriand ou en lien avec ses œuvres de design, traçant ainsi les contours d'un monde nouveau, entre tradition et modernité, unissant les arts et les cultures.

© Fondation Louis Vuitton

Informations pratiques : Fondation Louis Vuitton

8 Avenue du Mahatma Gandhi

Bois de Boulogne

75116 Paris

Horaires d'ouverture : du lundi au dimanche de 11h à 20h et le vendredi jusqu'à 21h, fermé le mardi