LVMH Moët Hennessy Vuitton : October 30, 2019 Pour célébrer le succès de la 1e édition de l'initiative « Une Journée Pour Soi » menée en partenariat avec le Secours populaire, LVMH dévoile un livre recueillant une sélection de portraits et de témoignages des femmes ayant participé à l'opération

LVMH, le Secours populaire et les éditions Alternatives (Gallimard) se sont réunis autour de la création du livre « Une Journée Pour Soi ». Cet ouvrage renferme une sélection de portraits photographiques et de témoignages recueillis à la suite de l'initiative du même nom organisée dans six villes de France entre février et mars 2019. À l'occasion de la sortie du livre, la Galerie Gallimard a également ouvert ses portes du 28 au 31 octobre 2019 pour dévoiler en exclusivité certains de ces portraits photographiques.

En étroite collaboration avec le Secours populaire avec qui il a conclu un partenariat en février dernier, le groupe LVMH a inauguré en 2019 « Une Journée Pour Soi ». Cette initiative menée dans six villes de France - Saint-Denis, Boulogne-Billancourt, Marseille, Roubaix, Reims et Carcassonne - avec le concours des Maisons du groupe LVMH - la Fondation Louis Vuitton, Guerlain, Make Up For Ever, Ruinart et Sephora - a permis d'offrir à 400 femmes accompagnées par le Secours populaire un moment de détente pour les aider à (re)prendre confiance en elles, quand celle-ci est souvent mise à mal par un quotidien précaire, et à aller de l'avant.

À chaque étape de l'opération se sont mêlés bien-être et découverte culturelle. Les participantes ont bénéficié des conseils des make-up artists des Maisons Guerlain, Make Up For Ever et Sephora à l'occasion d'une séance de maquillage personnalisée, avant de visiter un lieu culturel (la Piscine-Musée d'art et d'industrie André Diligent à Roubaix, la Fondation Louis Vuitton à Paris, la Cité de Carcassonne, le Musée Regards de Provence à Marseille et les caves de la Maison Ruinart à Reims) et de se faire photographier par l'un des cinq photographes impliqués dans le projet : Olivia Arthur, Gabriel de la Chapelle, Alain Delorme, Laziz Hamani et Rebecka Oftedal.