LVMH Moët Hennessy Vuitton : Pour la 14e année consécutive, le groupe LVMH se hisse à la tête du classement Universum France

Chaque année, le cabinet Universum mène une enquête auprès de plus de 35 000 étudiants en écoles françaises d'ingénieurs et de commerce et management afin de classer les entreprises qui les attirent le plus. En 2019, pour la 14eannée consécutive, LVMH se hisse à la première place du classement Universum France dans la catégorie des élèves des écoles de commerce. Ce résultat reflète l'engagement du Groupe et de ses Maisons à attirer, engager et développer les jeunes talents, en France et dans le monde entier, à travers des initiatives telles que INSIDE LVMH ou encore DARE LVMH, ainsi que les nombreux partenariats avec les universités.

Le groupe LVMH, leader mondial du luxe, fait de la transmission l'une de ses priorités. Aux jeunes talents, le Groupe entend transmettre ses valeurs - excellence, innovation et entrepreneuriat - ainsi que sa passion et ses savoir-faire.

© DR / LVMH

En 2018, le Groupe a ainsi lancé la plateforme digitale INSIDE LVMH en Europe initiée pour permettre aux étudiants de mieux appréhender les enjeux stratégiques du luxe et d'y contribuer en travaillant sur une thématique donnée. Une initiative déployée en Chine en 2019, à destination des étudiants issus des vingt meilleures universités locales à réfléchir sur l'expérience client via une plateforme WeChat et des visites de magasins.

L'attractivité de LVMH est aussi le résultat d'un travail ambitieux mené de front par le Groupe et ses Maisons avec les écoles et les universités pour sensibiliser les jeunes générations à son organisation et la diversité de ses opportunités de carrière. Ainsi, les LVMH Days, rendez-vous auprès des étudiants des écoles partenaires, permettent-ils également de faire découvrir l'univers du Groupe à travers des rencontres et des conférences en présence de leaders inspirants.

Les 7 600 stagiaires et 1 150 jeunes diplômés qui ont rejoint les Maisons du Groupe l'an dernier sont la preuve vivante de l'engagement de LVMH à faire grandir les jeunes talents.

Cette distinction récompense les collaborateurs, les dirigeants ainsi que l'ensemble de la communauté Ressources Humaines des Maisons du Groupe, tous attentifs au développement de la future génération de talents LVMH.