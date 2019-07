LVMH Moët Hennessy Vuitton : Stella McCartney et le groupe LVMH annoncent un accord en vue d'accélérer le développement de la Maison Stella McCartney

Paris, le 15 juillet 2019

Stella McCartney et le groupe LVMH viennent de conclure un accord afin d’accélérer le développement de la Maison Stella McCartney.

Les deux nouveaux partenaires donneront plus de détails sur cette opération en septembre prochain.

Mlle Stella McCartney restera bien entendu directrice artistique et ambassadrice de la marque éponyme, tout en conservant une participation majoritaire.

Ce partenariat aura pour ambition d’accélérer le développement mondial de la Maison Stella McCartney, tout en restant fidèle à ses engagements pris de longue date en faveur d’une mode durable et éthique.

Mlle Stella McCartney aura un rôle particulier au sein du groupe LVMH en matière de développement durable. Sur ces sujets, elle sera conseillère spéciale de M. Bernard Arnault et des membres du Comité Exécutif du Groupe.

LVMH et Stella McCartney sont heureux d’écrire ensemble ce nouveau chapitre.

Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH, a déclaré : « Je suis extrêmement heureux de ce partenariat avec Stella. C’est le début d’une belle histoire ensemble ; nous sommes convaincus du grand potentiel de long terme de sa Maison. Un facteur a été décisif pour moi : Stella a été pionnière dans la prise en compte des enjeux liés à l’environnement et à l’éthique et a toujours veillé à développer sa Maison autour de ces valeurs. Cela viendra renforcer l’engagement du groupe LVMH en matière de développement durable.

Il y a déjà plus de 25 ans, LVMH a été la première grande entreprise à créer une direction de l’Environnement ; Stella va nous aider à encore accélérer la prise de conscience autour de ces enjeux majeurs. »



Stella McCartney a déclaré : « Depuis que j’ai annoncé la décision de reprendre le contrôle de la marque Stella McCartney en mars 2018, nous avons eu de nombreuses marques d’intérêt, émanant de diverses parties, exprimant leur souhait d’investir dans la Maison. Ces approches avaient beau être intéressantes, aucune n’arrivait cependant à la hauteur de l’échange que j’ai eu avec Bernard Arnault et son fils Antoine. J’ai vraiment été touchée par l’enthousiasme et l’engagement qu’ils ont manifestés pour la marque Stella McCartney. Ils se sont reconnus dans notre esprit pionnier et dans mon combat pour la mode durable.

Je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de pouvoir accélérer le développement de la marque aux côtés de Bernard Arnault, et impatiente de rejoindre la famille LVMH, tout en gardant une participation majoritaire. C’est une opportunité extraordinaire.



Nouer ce partenariat avec Bernard Arnault, sa famille et le groupe LVMH constitue une nouvelle étape majeure pour moi, pour ma famille mais aussi pour chacun des collaborateurs de la Maison Stella McCartney. La marque a parcouru un tel chemin depuis son lancement ; ce nouveau partenariat avec LVMH est une formidable reconnaissance de ce travail. Mais j’ai le sentiment que nous ne sommes qu’au début de l’aventure et j’ai hâte de construire ensemble un futur éclatant. »

La conclusion de ce partenariat reste soumise à la réalisation de certaines conditions habituelles, notamment l’approbation des autorités de concurrence.

