LVMH Moët Hennessy Vuitton : Veuve Clicquot va communiquer via les podcasts

Comme d’autres grandes marques, la maison de champagne utilisera les assistants vocaux pour faire sa promotion.

Conçu par l’agence américaine J. Walter Thompson, le podcast de « brand content » raconte l’extraordinaire réussite de Barbe Clicquot Poussardin, veuve à 27 ans qui a repris avec succès l’affaire familiale et qui a laissé à sa mort en 1866 une production de 750 000 bouteilles exportées en Russie et en Grande Bretagne entre autres.

15 épisodes de 6 à 8 minutes chacun sont accessibles via la plateforme SoundCloud et peuvent être écoutés sur les assistants vocaux Alexa et Google Home.

« Des podcasts de contenus narratifs existaient déjà, mais il s’agit là du premier à être consacré avec un tel luxe de moyens à une marque française » indique aux Echos Virgile Brodziak directeur général de JWT Paris.

« The Veuve Clicquot Tales » sera accessible en français en novembre prochain. L’avantage de ce concept dit encore M. Brodziak « c’est l’impact de la voix et son pouvoir évocateur ; là où l’image montre tout, le son ouvre la voie à l’imaginaire ».

Beaucoup d’autres sociétés se sont aussi engagées sur ce support. En France, Monoprix a été l’une des premières marques avec Oui SNCF à se lancer dans le domaine des interfaces vocales. Sephora a créé son « skill », interface vocale interactive pour Google Home.

L’utilisation d’assistants vocaux nécessite de définir une stratégie préalable. A défaut les marques risquent d’être déçues par les faibles performances car « après avoir utilisé un assistant vocal pour effectuer une première commande, le consommateur a tendance à racheter le même produit que la fois précédente, par facilité ».

Veuve Clicquot est une marque du groupe LVMH, coté à la Bourse de Paris. Le cours de l’action au 10 octobre est en augmentation de +11% sur 1 an et de +102% sur 5 ans.