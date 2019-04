LVMH Moët Hennessy Vuitton : a reçu l'ensemble des approbations des autorités pour le rachat de Belmond

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de luxe LVMH a annoncé vendredi avoir reçu l'approbation de l'ensemble des autorités de la concurrence compétentes pour son acquisition de l'opérateur hôtelier Belmond.

"L'opération sera définitivement réalisée le 17 avril 2019", a précisé LVMH dans un communiqué.

LVMH avait annoncé à la mi-décembre avoir conclu un accord sur l'acquisition du groupe d'hôtellerie de luxe Belmond, basé à Londres et coté à New York, pour 2,6 milliards de dollars. A la mi-février, les actionnaires de Belmond avaient approuvé le projet d'acquisition de LVMH.

Le portefeuille de Belmond comprend l'Hôtel Cipriani de Venise, le Grand Hotel Europe de Saint-Pétersbourg ou encore le Copacabana de Rio de Janeiro. Le groupe propose également des voyages de luxe en train, des croisières en Europe et en Asie et possède le restaurant 21 Club à New York. La société est présente dans 24 pays.

