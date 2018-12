LVMH Moët Hennessy Vuitton : conclut un accord avec Belmond en vue de renforcer sa présence dans l'univers de l'hôtellerie d'exception

14 décembre 2018

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH.PA), leader mondial du luxe, et Belmond Ltd (NYSE: BEL), qui détient ou exploite 46 hôtels, trains et croisières fluviales, annoncent aujourd'hui qu'ils ont conclu un accord définitif en vue de l'acquisition par LVMH de Belmond. LVMH acquerra Belmond pour un prix de 25 USD en numéraire par action Class A. La transaction fait ressortir une valeur des fonds propres de 2,6 milliards de dollars US et une valeur d'entreprise de 3,2 milliards de dollars US. Belmond a enregistré pour les 12 mois à fin septembre 2018, des ventes de 572 millions de dollars US et un EBITDA ajusté de 140 millions de dollars US. La réalisation de la transaction devrait intervenir au premier semestre 2019 et est soumise à l'approbation des actionnaires de Belmond et de certaines autorités en matière de concurrence.

Fondé il y a plus de 40 ans avec l'acquisition de l'Hôtel Cipriani à Venise, Belmond détient et exploite un portefeuille exceptionnel d'hôtels et d'expériences de voyage de très haut de gamme dans les destinations les plus désirables et prestigieuses au monde. La société est présente dans 24 pays.

Les actifs emblématiques de Belmond comprennent des hôtels tels que le Cipriani à Venise, le Splendido à Portofino, le Copacabana Palace à Rio de Janeiro, Le Manoir aux Quat'Saisons dans l'Oxfordshire, le Grand Hôtel Europe à Saint-Petersbourg, le Maroma Resort & Spa au Mexique, l'Hôtel das Cataratas dans le Parc National Iguassu au Brésil et le Cap Juluca à Anguilla. Des trains mythiques parmi lesquels le Venice Simplon-Orient-Express, le Belmond Royal Scotsman, ainsi que les croisières exceptionnelles Belmond Afloat en France et Belmond Road to Mandalay, complètent une offre centrée sur des expériences et des activités personnalisées, et sur un service irréprochable.

Avec cette acquisition, LVMH renforcera significativement sa présence dans l'univers de l'hôtellerie d'exception. Synonyme d'histoire, d'héritage et d'expériences inoubliables, Belmond s'appuie sur une équipe managériale expérimentée et complète parfaitement les maisons Cheval Blanc, reconnues pour leur service d'exception, le raffinement de leur architecture et la richesse de leurs expériences culinaires.

Roland Hernandez, Président du Conseil d'Administration de Belmond Ltd, a commenté : « A la suite de la revue stratégique qui a mobilisé un grand nombre de sociétés immobilières et hôtelières, de fonds souverains et autres institutions financières à travers le monde, le Conseil d'Administration a conclu que l'offre de LVMH apporte tant une valorisation favorable pour les actionnaires que des perspectives de développement intéressantes au sein d'un Groupe à même de s'appuyer sur les actifs et les équipes de Belmond.»

Roeland Vos, le Président et Chief Executive Officer de Belmond a déclaré : « Cette annonce trouve son origine dans notre héritage et s'appuie sur l'exécution de notre vision stratégique. Elle offre des perspectives prometteuses à toutes les parties prenantes, en particulier nos collaborateurs. Nous sommes convaincus que rejoindre LVMH et son ensemble sans équivalent de marques internationales permettra à Belmond de renforcer encore le caractère unique et intemporel de son offre.»

Bernard Arnault, Président-Directeur Général de LVMH, a ajouté : « Belmond propose à une clientèle exigeante des expériences rares, reposant sur des actifs emblématiques dans des lieux parmi les plus exceptionnels au monde. Son histoire, sa qualité de service, son exigence dans l'exécution et son esprit entrepreneurial sont en totale adéquation avec les valeurs de notre Groupe. L'acquisition de Belmond, parfaitement complémentaire de nos maisons Cheval Blanc et des activités hôtelières de Bvlgari, renforcera significativement la présence du Groupe LVMH dans l'univers de l'hôtellerie d'exception.»

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia et Ao Yun. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Thomas Pink, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood, Loro Piana, RIMOWA et Jean Patou. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna et Maison Francis Kurkdjian. Le groupe d'activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior Montres, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d'autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d'Acclimatation, Royal Van Lent et les hôtels Cheval Blanc.

Belmond Ltd

Belmond (Belmond.com) est une collection d'hôtels et d'expériences de voyage exceptionnels dans des destinations parmi les plus inspirantes et enrichissantes au monde. Fondé il y a plus de 40 ans avec l'acquisition de Belmond Hotel Cipriani à Venise, son portefeuille unique et original inclut aujourd'hui 46 hôtels, trains et croisières fluviales dans les destinations les plus fascinantes au monde excluant l'ouverture en 2019 d'un hôtel à Londres. Dans des villes ou des resorts, le portefeuille comprend Belmond Grand Hotel Europe, St. Petersburg; Belmond Copacabana Palace, Rio de Janeiro; Belmond Maroma Resort & Spa, Riviera Maya; et Belmond El Encanto, Santa Barbara. Belmond comprend aussi des safaris, 7 trains, dont le Venice Simplon-Orient-Express, et 2 croisières fluviales. Belmond exploite également le Club '21', restaurant emblématique à New York. De plus amples informations figurent sur le site investor.Belmond.com .

Une conférence téléphonique se tiendra le vendredi 14 décembre à 15h (heure de Paris).

Numéro d'appel pour :

-France : +33 1 72 72 74 03 - PIN : 61941923#

-UK : +44 207 1943 759 - PIN : 61941923#

-US : +1 646 722 4916 - PIN : 61941923#

" Ce communiqué contient des éléments à caractère prévisionnel qui traduisent des appréciations et des projections. Par nature, ces éléments sont soumis à divers et importants facteurs de risque, incertitudes et aléas, en particulier ceux décrits dans le Document de référence établi par la Société et accessible sur son site internet (www.lvmh.fr). Ils ne doivent donc pas être considérés comme une garantie de performance future, les résultats effectifs pouvant différer significativement de ceux présentés ou implicitement inclus dans ces données prévisionnelles. Celles-ci reflètent les perspectives de la Société à la date des présentes, étant précisé que LVMH ne s'engage en aucune manière à réviser ou mettre à jour ces projections. Ces dernières doivent être utilisées avec prudence et circonspection et la responsabilité de la Société et de ses Dirigeants ne pourra être engagée à cet égard sur quelque fondement que ce soit. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à acheter ou à vendre des actions LVMH ou plus généralement à intervenir sur le titre LVMH. "

