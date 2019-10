LVMH Moët Hennessy Vuitton : confirme des discussions préliminaires en vue d'une offre sur Tiffany

(Actualisation: commentaires d'analystes, réaction en Bourse, contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de luxe LVMH a confirmé lundi, peu avant l'ouverture de la Bourse, avoir engagé des discussions préliminaires concernant une "éventuelle opération" avec Tiffany.

"Il n'y a aucune certitude à ce stade que ces discussions puissent aboutir à un accord", a indiqué LVMH, précisant avoir publié son communiqué "à la suite des récentes rumeurs de marché".

LVMH a adressé un courrier aux dirigeants de Tiffany ces deux dernières semaines, dans lequel le groupe présentait une offre d'achat en numéraire d'un montant d'environ 120 dollars par action Tiffany, ont indiqué des sources au Wall Street Journal.

Tiffany devrait rapidement répondre à LVMH, selon certaines des personnes interrogées. Même si l'offre présente une prime d'au moins 30% par rapport au cours de Bourse de Tiffany au moment où elle a été effectuée, a précisé une source, LVMH pourrait devoir relever sa proposition s'il souhaite qu'elle aboutisse.

Selon les estimations de JPMorgan Cazenove, une offre à 120 dollars par titre Tiffany valoriserait le célèbre joaillier américain environ 14,8 fois son excédent brut d'exploitation (Ebitda) et 3,3 fois son chiffre d'affaires, contre des ratios moyens de 17,5 fois l'Ebitda et 3 fois le chiffre d'affaires appliqués lors des transactions effectuées dans le secteur du luxe au cours des six dernières années. Compte tenu de la rentabilité élevée de Tiffany par rapport à ses pairs, caractérisée par une marge opérationnelle de 17%, JPMorgan Cazenove estime qu'un rachat du joaillier pourrait se conclure selon un ratio valeur d'entreprise sur Ebitda compris entre 15 et 17,5, correspondant à 120 à 140 dollars par action.

Lundi matin, l'action LVMH gagne 0,6% à 386,20 euros. Dans les échanges de préouverture à Wall Street, l'action Tiffany & Co bondit de 19,7% à 118 dollars.

Les analystes d'Invest Securities considèrent que le rachat de Tiffany permettrait à LVMH de se renforcer dans le 'hard luxury', segment du luxe qui inclut la joaillerie et l'horlogerie, où la société française "viendrait titiller le leadership du groupe Richemont", propriétaire de Van Cleef et Cartier.

Tiffany, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 4 milliards de dollars, connaît une faible croissance de ses ventes depuis des années. Au cours des deux derniers trimestres, ses ventes à changes constants ont reculé à la fois aux Etats-Unis et en Chine. En août, les dirigeants du groupe ont prévenu que les manifestations à Hong Kong et le ralentissement économique mondial risquaient de peser sur les bénéfices jusqu'à la fin de l'année.

(Ben Dummett et Suzanne Kapner, The Wall Street Journal, ont contribué à cet article)

