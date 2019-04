LVMH Moët Hennessy Vuitton : finalise l'acquisition de Belmond

Le 17 avril 2019

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH.PA), leader mondial du luxe, et Belmond Ltd. (NYSE: BEL), qui détient ou exploite 45 hôtels, restaurants, trains et croisières fluviales, annoncent aujourd'hui que l'acquisition de Belmond par LVMH a été finalisée.

L'opération, qui a été annoncée le 14 décembre 2018, a été approuvée par les actionnaires de Belmond le 14 février 2019. Sa réalisation est effective aujourd'hui.

L'opération fait ressortir une valeur d'entreprise de 3,2 milliards de dollars, les actionnaires de Belmond recevant 25,00 USD en numéraire par action Class A. Du fait de cette acquisition, les actions Class A de Belmond ne seront plus cotées à la Bourse de New York.

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia et Ao Yun. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Pink Shirtmaker, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood, Loro Piana, RIMOWA et Jean Patou. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna et Maison Francis Kurkdjian. Le groupe d'activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior Montres, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d'autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d'Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

Belmond Ltd

Belmond (Belmond.com) est une collection d'hôtels et d'expériences de voyage exceptionnels dans des destinations parmi les plus inspirantes et enrichissantes au monde. Fondé il y a plus de 40 ans avec l'acquisition de Belmond Hotel Cipriani à Venise, son portefeuille unique et original inclut aujourd'hui 45 hôtels, trains et croisières fluviales dans les destinations les plus fascinantes au monde. Dans des villes ou des resorts, le portefeuille comprend Belmond Grand Hotel Europe, St. Petersburg; Belmond Copacabana Palace, Rio de Janeiro; Belmond Maroma Resort & Spa, Riviera Maya; et Belmond El Encanto, Santa Barbara. Belmond comprend aussi des safaris, 7 trains, dont le Venice Simplon-Orient-Express, et 2 croisières fluviales. Belmond exploite également le Club '21', restaurant emblématique à New York. De plus amples informations figurent sur le site investor.Belmond.com .

