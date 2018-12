LVMH Moët Hennessy Vuitton : près de conclure un accord pour racheter le groupe hôtelier Belmond - sources

(Actualisation: implications de l'opération pour LVMH, précisions sur Belmond, contexte)

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de luxe LVMH est sur le point de signer un accord pour acquérir Belmond, un opérateur hôtelier de luxe basé à Londres, ont indiqué des sources proches du dossier.

L'offre d'achat de LVMH s'élèverait à 25 dollars par action Belmond en numéraire, ce qui valoriserait la société hôtelière à 2,6 milliards de dollars -- environ 2,3 milliards d'euros - hors dette et trésorerie, selon ces sources. Cette offre représenterait une prime de plus de 7 dollars par action par rapport au cours de clôture de Belmond jeudi à la Bourse de New York.

En incluant la dette, la valeur d'entreprise de Belmond serait d'environ 3,2 milliards de dollars, ont indiqué les sources proches du dossier.

Si cet accord se concrétisait, LVMH ressortirait comme le surprenant vainqueur d'un processus de vente très disputé. Pendant plusieurs semaines, des fonds souverains d'Asie et du Moyen-Orient, des fonds de capital-investissement ainsi que de grands groupes hôteliers ont dominé ce processus, d'après ces sources.

Mais LVMH semble maintenant sur le point de l'emporter, une annonce pouvant intervenir dès vendredi, ont-elles ajouté.

L'acquisition de Belmond permettrait à LVMH d'étendre son empreinte dans le luxe et renforcerait fortement son positionnement dans l'hôtellerie. LVMH possède à l'heure actuelle la marque d'hôtels Bulgari ainsi que Cheval Blanc, spécialisée dans les propriétés de luxe.

Après avoir rejeté pendant des années des offres d'achat, le conseil d'administration de Belmond a annoncé en août une revue stratégique qui s'est traduite par la mise en vente de la société. Depuis cette annonce, l'action Belmond a bondi de plus de 50%.

Belmond est l'un des derniers groupes hôteliers à détenir la plupart des établissements qu'il gère. Son portefeuille d'hôtels comprend le Cipriani de Venise, le Grand Hotel Europe de Saint-Pétersbourg ou encore le Copacabana de Rio de Janeiro. Le groupe propose également des voyages de luxe en train, des croisières en Europe et en Asie et possède le célèbre restaurant 21 Club à New York.

-Craig Karmin, The Wall Street Journal (version française Julien Marion) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire