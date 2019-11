LVMH Moët Hennessy Vuitton : sur le point de s'offrir Tiffany pour $16,3 mds-Sources

(Actualisé avec nouvelles sources et détails)

PARIS, 24 novembre (Reuters) - LVMH et Tiffany sont parvenus à un accord sur le rachat du joaillier américain par le géant français du luxe pour un montant évalué à 16,3 milliards de dollars, soit 135 dollars par action, ont déclaré dimanche à Reuters des sources proches des discussions.

Les conseils d'administration des deux compagnies se réunissent ce dimanche pour étudier les termes de l'accord, a déclaré un source. L'accord pourrait être officialisé dimanche ou lundi, ont fait savoir deux autres sources.

Le cas échéant, il s'agirait de la plus grosse acquisition de LVMH, dirigé par le Français Bernard Arnault, l'homme le plus riche d'Europe.

Sollicités par Reuters, les deux groupes n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Mis à part le prix, les termes de l'accord ne sont pas connus.

LVMH s'était offert Bulgari en 2011 pour 3,7 milliards d'euros, ce qui constituait jusqu'ici le plus important contrat de luxe de la décennie.

La nouvelle de l'offre de dimanche a été rapportée pour la première fois par le Financial Times.

Fondée à New York en 1837 et rendue célèbre dans le monde entier en 1961 par le film "Breakfast at Tiffany" avec Audrey Hepburn, la maison Tiffany est célèbre pour ses diamants et la couleur bleu-vert de ses écrins. Elle a été confrontée à une baisse des ventes et de ses bénéfices annuels à partir 2015, avant de redresser la barre en 2017. (Philip George à Bengalore, Greg Roumeliotis à New York, Sarah White et Sybille de La Hamaide à Paris, version française Simon Carraud et Elizabeth Pineau)