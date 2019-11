LVMH : Moody's maintient ses notes après le rachat de Tiffany

28/11/2019 | 13:57

Moody's réaffirme sa note de crédit long terme 'A1' et sa note court terme 'P-1' sur LVMH, avec une perspective 'stable', après l'annonce par le géant français du luxe du rachat du joaillier Tiffany, pour une valeur d'entreprise de 16,9 milliards de dollars.



Si elle reconnait que cette acquisition accroitra la dette de LVMH, l'agence de notation pense que 'ses ratios de crédit vont ensuite se redresser grâce à la croissance de ses résultats et à une génération de cash-flow robuste'.



'LVMH va mettre la main sur une marque prestigieuse, qui bénéfice d'une reconnaissance mondiale et dessert une large gamme de clients allant des clients à haut revenu aux personnes les plus fortunés', souligne en outre Moody's.



