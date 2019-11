LVMH : S&P reste à 'A+' après l'acquisition de Tiffany

29/11/2019 | 09:45

Standard & Poor's (S&P) réaffirme sa note de crédit 'A+' avec une perspective 'stable' sur LVMH, après l'annonce par le géant du luxe de l'acquisition du joaillier américain Tiffany pour une valeur des fonds propres de 14,7 milliards d'euros.



L'agence de notation s'attend à ce que la performance opérationnelle du groupe français 'demeure résiliente sur les 18 à 24 prochains mois, avec un ratio dette ajustée sur EBITDA à un peu plus de deux fois en 2020 et en baisse à moins de deux fois durant 2021-2022'.



