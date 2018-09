LVMH: Stéphane Bianchi remplace Jean-Claude Biver à la tête de l'horlogerie

Paris (awp/afp) - LVMH, numéro un mondial du luxe, a annoncé vendredi le départ du patron de son pôle horloger, Jean-Claude Biver, qui sera remplacé par Stéphane Bianchi, dont l'essentiel de la carrière s'est déroulée au sein du groupe Yves Rocher.

Parallèlement, Frédéric Arnault, 23 ans, fils du PDG Bernard Arnault et entré en 2017 au sein de l'horloger Tag Heuer pour s'occuper de l'activité des montres connectées, est nommé directeur stratégie et digital de la marque suisse, selon le communiqué.

En 2017, les ventes des activités Montres et Joaillerie - qui regroupe côté horlogerie les marques Tag Heuer, Hublot et Zénith - se sont élevées à 3,8 milliards d'euros, représentant 9% des ventes totales de LVMH.

M. Biver, emblématique patron du pôle horloger depuis 2014 et également figure de l'industrie horlogère suisse, indique qu'"après 45 ans le métier, et à l'aube de ma 70e année, je souhaite me concentrer plus particulièrement sur le conseil et la transmission de ma grande expérience".

Le communiqué précise qu'il deviendra président non exécutif de la division Horlogerie de LVMH.

Stéphane Bianchi est nommé PDG de la Division Horlogerie à compter du 1er novembre 2018. Il dirigera "en direct" TAG Heuer, et les CEO de Hublot et de Zénith lui seront rattachés, est-il précisé.

"L'organisation annoncée aujourd'hui permettra de faire croître notre activité horlogère dans la continuité, avec deux objectifs: la qualité technique la plus élevée de nos produits, et la poursuite du rayonnement de nos marques dans le monde", a commenté Bernard Arnault.

