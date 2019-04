LVMH : acquisition de Belmond Ltd finalisée

17/04/2019 | 15:19

LVMH annonce avoir finalisé l'acquisition de Belmond Ltd, groupe qui détient ou exploite 45 hôtels, restaurants, trains et croisières fluviales, opération qui a été annoncée le 14 décembre 2018 et a été approuvée par les actionnaires de Belmond le 14 février.



L'opération fait ressortir une valeur d'entreprise de 3,2 milliards de dollars, les actionnaires de Belmond recevant 25 dollars en numéraire par action Class A. Du fait de cette acquisition, les actions Class A de Belmond ne seront plus cotées à la Bourse de New York.



