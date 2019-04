LVMH : acquisition de Belmond finalisée

12/04/2019 | 08:55

LVMH annonce avoir reçu l'approbation de l'acquisition de Belmond Ltd par l'ensemble des autorités de concurrence compétentes, une opération qui sera donc définitivement réalisée le 17 avril prochain.



Pour mémoire, le géant français du luxe avait annoncé en décembre 2018 le

rachat de ce groupe qui détient ou exploite 46 hôtels, trains et croisières fluviales, pour une valeur des fonds propres de 2,6 milliards de dollars et une valeur d'entreprise de 3,2 milliards.



Fondé il y a plus de 40 ans avec l'acquisition de l'Hôtel Cipriani à Venise, Belmond est présent dans 24 pays. Il a enregistré pour les 12 mois à fin septembre 2018, des ventes de 572 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 140 millions de dollars.



