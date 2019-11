LVMH confirme un accord en vue du rachat de Tiffany pour 16,2 milliards de dollars

(Actualisation: contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--LVMH et Tiffany ont annoncé lundi avoir signé un accord définitif en vue du rachat du joaillier américain par le groupe de luxe français pour un montant de 16,2 milliards de dollars, soit 14,7 milliards d'euros, confirmant ainsi les informations de plusieurs médias, dont le Wall Street Journal.

Selon le communiqué commun diffusé lundi, LVMH prévoit de racheter l'intégralité des actions Tiffany au prix unitaire de 135 dollars en numéraire.

L'opération a été approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises et sa finalisation est prévue pour mi-2020.

LVMH et Tiffany sont en discussions depuis un mois environ. Le groupe français avait initialement proposé de racheter le joaillier pour 120 dollars par action.

Le titre Tiffany a bondi récemment, dans l'espoir d'une acquisition à un prix supérieur à celui proposé initialement par LVMH, et a clôturé à 125,51 dollars vendredi. L'action évoluait autour de 140 dollars au milieu de l'année dernière.

Prêt à passer la bague au doigt de Tiffany, LVMH va réaliser l'acquisition la plus importante de son histoire. Le groupe français avait déboursé 12 milliards d'euros en 2017 pour s'offrir la maison de couture Christian Dior.

L'acquisition de Tiffany est hautement stratégique pour le groupe dirigé et contrôlé par l'homme d'affaires Bernard Arnault. L'opération permettra notamment à LVMH d'accroître son exposition à la joaillerie, un des segments les plus dynamiques du secteur du luxe.

Le marché mondial a crû de 7% et valait environ 20 milliards de dollars en 2018, selon Bain & Co. Avec un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars l'an passé, Tiffany est le numéro deux mondial du secteur.

Grâce à Tiffany, LVMH pourra ainsi doubler la surface de ses activités dans les montres et la joaillerie, la plus petite de ses divisions en matière de chiffre d'affaires, et qui peine à soutenir la comparaison avec le groupe suisse Richemont, propriétaire des marques Cartier et Van Cleef & Arpels.

LVMH devra s'atteler à relancer la dynamique commerciale du joaillier américain. Tiffany connaît une faible croissance de ses ventes depuis des années. Au cours des deux derniers trimestres, ses revenus ont reculé à la fois aux Etats-Unis et en Chine, à taux de change constants.

En étant rattaché à un géant du luxe, Tiffany pourrait toutefois mieux surmonter ses difficultés et renouer avec la croissance. "Tiffany est un opérateur qui a relativement déçu sur la période récente. Il nous semble que LVMH pourrait singulièrement en améliorer le profil de rentabilité et de croissance", indiquait récemment les analystes d'Invest Securities.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire