LVMH : croissance de 11% du chiffre d'affaires sur 9 mois

Publié ce mardi après Bourse, le chiffre d'affaires de 9 premiers mois de l'exercice de LVMH a atteint 33,1 milliards d'euros, soit une croissance de 10% et de 11% en données organiques par rapport aux trois premiers trimestres de 2017.



Dans le détail, l'ensemble des métiers du groupe a participé à cette nouvelle progression à deux chiffres des revenus sur 9 mois. La contribution du segment 'Mode et Maroquinerie' (la principale activité de LVMH) s'est élevée à 13,06 milliards d'euros, en augmentation de 20% et de 14% en organique sur un an. Le pôle 'Distribution sélective' a pour sa part généré 9,55 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit une hausse de 2% et de 8% en organique.



Par ailleurs les branches 'Parfums et Cosmétiques', 'Vins et Spiritueux' et 'Montres et Joaillerie' ont pour leur part dégagé respectivement 4,41, 3,57 et 3,02 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 8% (+14% en organique), de 1% (+7% en organique) et de 8% (+14% en organique).



'Dans un contexte géopolitique et monétaire incertain, LVMH continuera de faire preuve de vigilance. Le Groupe poursuivra sa stratégie centrée sur l'innovation et une expansion géographique ciblée dans les marchés les plus porteurs. LVMH compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2018 son avance sur le marché mondial du luxe', indique LVMH s'agissant de ses perspectives.





