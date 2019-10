LVMH : croissance de 16% de ses ventes sur 9 mois

09/10/2019 | 18:18

LVMH annonce une croissance de 16% des ventes à 38,4 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2019. La croissance organique des ventes ressort à 11 % par rapport à la même période de 2018.



Au troisième trimestre, les ventes sont en hausse de 17 % par rapport à la même période de 2018. La croissance organique des ventes s'établit à 11 %. ' Les Etats-Unis et l'Europe connaissent de bonnes progressions sur le trimestre tout comme l'Asie malgré un contexte difficile à Hong Kong ' précise le groupe.



L'activité Vins et Spiritueux réalise une croissance organique de 7 % de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2019. ' La progression est forte en Chine tout comme aux Etats-Unis sous l'effet d'une demande soutenue ' indique LVMH.



L'activité Mode & Maroquinerie réalise une croissance organique de 18 % de ses ventes. ' Louis Vuitton accomplit une performance remarquable dans tous ses métiers et dans toutes les régions '.



L'activité Parfums & Cosmétiques enregistre une croissance organique de 8 % de ses ventes, tirée principalement par la dynamique de ses marques phares.



Le groupe d'activités Montres & Joaillerie enregistre une croissance organique de 4 % de ses ventes, entrainée par la joaillerie. L'activité Distribution sélective réalise une croissance organique de 6 % de ses ventes.



