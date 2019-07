LVMH : croissance organique de 12% au deuxième trimestre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LVMH a réalisé au deuxième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 12,544 milliards d'euros, en croissance organique de 12%. Les ventes du numéro un mondial du luxe accélèrent après la croissance organique de 11% enregistrée au premier trimestre. La branche Mode et Maroquinerie, dominée par Louis Vuitton, a vu ses ventes grimper de 20% en organique à 5,314 milliards après +15% au premier trimestre. La croissance organique des ventes des Vins et Spiritueux, en revanche, a ralenti à +4% après +9% au trimestre précédent. Sur le semestre, le chiffre d'affaires atteint 25,1 milliards (+12%).Le résultat opérationnel courant du premier semestre s'établit à 5,295 milliards d'euros, en hausse de 14%. La marge opérationnelle courante ressort à 21,1%, stable par rapport au premier semestre 2018. Le résultat net part du groupe s'élève pour sa part à 3,268 milliards d'euros, en croissance de 9%.LVMH a salué de fortes croissances en Asie, aux Etats-Unis et en Europe, en particulier en France qui connait un rebond au second trimestre. Le groupe s'est réjouit de la "dynamique remarquable de Louis Vuitton, dont la rentabilité se maintient à un niveau exceptionnel"." LVMH réalise un excellent début d'année. Les résultats illustrent une fois de plus l'efficacité de notre stratégie et l'exceptionnelle désirabilité de nos Maisons, dont les produits traversent le temps, a commenté le PDG, Bernard Arnault, Malgré le dynamisme de la demande, les efforts de gestion et la vigilance demeureront au second semestre. Nous abordons ainsi la seconde partie de l'année avec confiance et comptons sur le talent de nos équipes et la passion commune d'entreprendre pour renforcer encore en 2019 notre avance dans l'univers des produits de haute qualité".