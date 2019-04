LVMH : croissance organique de 15% pour Mode & Maroquinerie au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a réalisé au premier trimestre 2019 des ventes de 12,5 milliards d’euros, en progression de 16 %. La croissance organique s’établit à 11%. Le trimestre poursuit les tendances observées en 2018. Toutes les zones géographiques connaissent de bonnes croissances. L’activité Mode & Maroquinerie réalise une croissance organique de 15 % à 5,111 milliards d'euros. Louis Vuitton continue sa remarquable progression. Dans les Parfums & Cosmétiques, la croissance organique des ventes s’établit à 9% pour des ventes de 1,697 milliard.L'activité Vins & Spiritueux enregistre une croissance organique de 9 % de ses ventes à 1,349 milliard.Le groupe d'activités Montres & Joaillerie enregistre au une croissance organique de 4 % de ses ventes (1,046 milliard), tirée par la performance de la joaillerie.Dans la Distribution sélective, la croissance organique des ventes s'établit à 8% (3,51 milliards).Dans un environnement porteur en ce début d'année, marqué cependant par un contexte géopolitique incertain, LVMH continuera à concentrer ses efforts sur la mise en valeur de ses marques, maintiendra une stricte maîtrise des coûts et ciblera ses investissements sur la qualité, l'excellence et l'innovation de ses produits et de leur distribution.