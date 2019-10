LVMH : croissance toujours soutenue au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LVMH a réalisé sur les neuf premiers mois de 2019 des ventes de 38,4 milliards d’euros, en hausse de 16 %. La croissance organique des ventes du numéro un mondial du luxe est ressortie à 11 %. Au troisième trimestre, les ventes sont en hausse de 17 % par rapport à la même période de 2018. La croissance organique des ventes s’établit à 11 % à 13,316 milliards, une performance en ligne avec les tendances du premier semestre. Le consensus Reuters s’élevait à « proche de 9% »." Les Etats-Unis et l'Europe connaissent de bonnes progressions sur le trimestre tout comme l'Asie malgré un contexte difficile à Hong Kong ", a commenté la société.Sur 9 mois, la division Mode & Maroquinerie, qui est la plus importante, affiche la croissance organique la plus élevée : +18% à 15,87 milliards d'euros.S'agissant de ses perspectives, LVMH entend continuer à faire preuve de vigilance en raison du contexte géopolitique incertain. Le groupe poursuivra sa stratégie centrée sur une expansion géographique ciblée dans les marchés les plus porteurs. LVMH compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2019 son avance sur le marché mondial du luxe.