LVMH demande TIFFANY en fiançailles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LVMH a fait sa demande à Tiffany. Le numéro un mondial du luxe propose au joailler américain 14,5 milliards de dollars, soit 3,3 fois son chiffre d'affaires 2018 (4,4 milliards de dollars). Ce prix de 120 dollars par titre fait apparaître une prime de 30 % par rapport au cours lors du dépôt de l'offre préliminaire, début octobre. Sans doute soutenue par des rumeurs, l'action a depuis progressé à tel point qu'aujourd'hui, la prime a été ramenée à 22 %. Est-t-elle assez séduisante ? Rien n'est moins sûr tant le groupe connu pour ses alliances et ses bagues de fiançailles est un beau parti.Célèbre dans le monde entier et magnifié dans le film Diamants sur canapé, de Blake Edwards, adaptation du roman de l'Américain Truman Capote, Tiffany a le statut rare et envié de marque "iconique".Lui passer la bague au doigt permettrait à LVMH de se renforcer aux Etats-Unis dans la joaillerie, l'un des segments les plus porteurs du luxe.Le groupe français pourrait également bénéficier des liens de long terme tissés entre Tiffany et les mines de diamants tout en améliorant son exposition au marché du mariage.Certains analystes jugent par ailleurs le titre attractif compte tenu de ses perspectives de croissance, aujourd'hui insuffisamment exploitées, en Chine. Depuis le début de l'année, LVMH a bondi de 49 % tandis que Tiffany, à la clôture de vendredi soir, affichait un "maigre" +7 %.Conscient de cette sous-performance, Tiffany s'est engagé, sous la férule d'Alessandro Bogliolo, un ancien dirigeant de Bulgari, dans un plan stratégique visant à réduire sa dépendance aux Etats-Unis et à mieux coller aux envies des "millenials".Enfin, Tiffany se doute bien sûr de l'enjeu qu'elle représente. Un tel mariage permettrait à LVMH de distancer son concurrent français Kering et de rivaliser avec le champion suisse de la joaillerie, Richemont et ses marques emblématiques Cartier et Van Cleef & Arpels.Les analystes ne se font d'ailleurs guère d'illusion. En intégrant tous les termes du débat, JPMorgan, UBS ou encore Jefferies estiment que LVMH devrait relever son offre à 140 voire à 160 dollars par titre. Le français en a les moyens dans un environnement d'argent très bon marché. Sa trésorerie nette était de 5,5 milliards d'euros en 2018 pour une puissance de feu estimée par UBS à plus de 40 milliards d'euros.Dans ce cadre, aucun concurrent ne devrait tenter de gâcher ce projet de fiançailles. Finalement, Bernard Arnault pourrait n'être confronté qu'à un seul écueil, mais de taille : le patriotisme économique de Donald Trump.Pour autant, le président américain connaît sans doute parfaitement la situation de Tiffany. Outre qu'il s'agit du prénom de l'une de ses filles, son élection avait provoqué temporairement une chute des ventes du magasin new yorkais, mitoyen à une Trump Tower assiégée par la sécurité.Enfin, les deux milliardaires se connaissent : ils viennent d'inaugurer ensemble un atelier Louis Vuitton au Texas.