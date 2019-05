29/05/2019 | 14:23

En recul de 1,3%, LVMH surperforme légèrement le CAC40 (-1,8%) avec le soutien de propos favorables de Morgan Stanley qui réaffirme son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 380 euros sur le titre.



'La désirabilité des marques clés de LVMH demeure actuellement très élevée ; ceci devrait permettre au groupe de continuer de croitre de façon consistante et rentable', estime le broker dans sa note de recherche.



