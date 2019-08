LVMH : financement de la lutte anti-incendies en Amazonie

27/08/2019 | 07:57

Le géant du luxe LVMH annonce son intention de contribuer à hauteur de 10 millions d'euros à l'initiative prise par le G7 de soutenir financièrement la lutte contre les incendies qui ravagent actuellement l'Amazonie.



Son PDG Bernard Arnault et Yann Arthus-Bertrand, membre du conseil d'administration, 'appellent toutes celles et tous ceux qui partagent comme eux la conviction que l'Amazonie, trésor du patrimoine naturel mondial doit être sauvegardée, à participer à cette initiative'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.