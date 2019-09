LVMH : inauguration d'un atelier Louis Vuitton

06/09/2019 | 10:25

LVMH indique que sa marque phare Louis Vuitton a inauguré jeudi son seizième atelier en France. Situé à Beaulieu-sur-Layon, dans le Maine-et-Loire, il est venu compléter l'effectif des ateliers maroquinerie, accessoires et composants.



Ce site compte une équipe de 135 collaborateurs. Il continuera à accueillir, former et accompagner de nouveaux profils avec l'objectif de constituer une équipe de 200 personnes d'ici la fin de l'année 2019 et de 300 personnes à terme.



'Avec l'Atelier de Beaulieu-sur-Layon, Louis Vuitton augmente sa capacité de production pour faire face à la demande de ses clients tout en offrant un cadre de travail optimal à ses artisans dans le respect de l'environnement', explique le géant du luxe.



