LVMH : inauguration d'un nouvel atelier Celine en Italie

18/10/2019 | 07:57

LVMH a fait part jeudi soir de l'inauguration par sa marque Celine d'un nouvel atelier en Toscane. Baptisé 'La Manufacture', ce site supplémentaire emploie 150 personnes qui y confectionnent des sacs et de la petite maroquinerie.



'Celine renforce sa présence en Italie et continuera de créer de nouveaux emplois à La Manufacture qui, d'ici 2021, devrait doubler ses effectifs', indique le géant français du luxe, rappelant que Celine dispose d'un autre site à Strada in Chianti.



