LVMH : la Mode et Maroquinerie a continué de tirer les ventes au 3e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le géant du luxe LVMH a publié mercredi un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes au troisième trimestre, la division Mode et Maroquinerie continuant de tirer les ventes.

Le chiffre d'affaires du groupe aux 70 marques de luxe, dont les principales se nomment Louis Vuitton, Bulgari et Christian Dior, a atteint 13,32 milliards d'euros sur la période de juillet à septembre, contre 11,38 milliards d'euros à la même période un an plus tôt, soit une hausse de 17%.

A périmètre et taux de change constants, la croissance organique de LVMH est ressortie à 11%, après 12% au deuxième trimestre et 11% au premier trimestre.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 12,72 milliards d'euros pour le trimestre écoulé.

Les ventes de la branche Mode et Maroquinerie, essentiellement constituée de Louis Vuitton, se sont établies à 5,45 milliards d'euros, en croissance organique de 19%, après 20% au deuxième trimestre.

Les activités de distribution sélective (DFS, Sephora, Bon Marché) ont crû de 4% à taux de change constants, à 3,46 milliards d'euros. Au premier semestre, la croissance organique dans cette division s'était établie à 8%.

Le chiffre d'affaires de la division Parfums et Cosmétiques a progressé de 7% à taux de change constants, à 1,68 milliard d'euros. Les Vins et Spiritueux ont enregistré une croissance organique de 8% à 1,43 milliard d'euros tandis que les ventes de Montres et Joaillerie se sont étoffées de 5%, à 1,13 milliard d'euros.

Concernant ses perspectives, LVMH a indiqué qu'il continuerait à faire preuve de "vigilance" dans un environnement de croissance "marqué cependant par un contexte géopolitique incertain".

