LVMH : lancement d'une chaîne YouTube Louis Vuitton

11/10/2019 | 15:25

La maison Louis Vuitton dévoile ce vendredi LV TV, sa nouvelle plateforme sur YouTube, qui propose de découvrir des contenus exclusifs et de plonger dans l'univers de Louis Vuitton 'sous des angles novateurs, à travers les yeux de personnalités inspirantes et amies de la Maison'.



'La nouvelle chaîne de contenu vidéo LV TV a été imaginée par Louis Vuitton comme une destination, une invitation à un voyage vidéo digital inédit au coeur de la Maison. À travers des sujets variés et des formats novateurs, prenant la forme de vidéos courtes, LV TV permet d'entrer dans les coulisses de Louis Vuitton. Sur un ton léger et divertissant, on redécouvre les moments forts qui ponctuent la vie de la Maison', explique la maison de luxe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.