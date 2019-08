LVMH : le relèvement de Bernstein dope le titre

06/08/2019 | 16:45

Le titre LVMH signe la deuxième plus forte progression du CAC 40 mardi à la Bourse de Paris après le relèvement de recommandation et d'objectif de cours de Bernstein.



La société de courtage basée à Londres est passée ce matin à une opinion 'surperformance' sur le propriétaire des marque Christian Dior et Givenchy, avec un nouvel objectif de cours établi à 360 euros.



Dans une note consacrée au luxe, Bernstein explique que ce relèvement correspond à un mouvement 'qualitatif' au moment où les perspectives du secteur s'assombrissent du fait de l'intensification de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.



Pour le broker, LVMH reste ainsi le meilleur choix à faire ('top-pick') en termes structurels.



Vers 16h30, l'action LVMH grimpait de 2,9% à 353,2 euros.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.