LVMH : met la main sur Belmond pour 2,6 milliards de dollars

Confirmant les informations du Wall Street Journal, LVMH a conclu un accord pour acquérir la chaîne d'hôtels de luxe Belmond. Le groupe de luxe français propose 25 dollars par action Class A, une transaction qui valorise la société 2,6 milliards de dollars. La valeur d’entreprise de Belmond, dette incluse, ressort à 3,2 milliards de dollars. Belmond a enregistré pour les 12 mois à fin septembre 2018, des ventes de 572 millions de dollars et un Ebitda ajusté de 140 millions de dollars.La réalisation de la transaction devrait intervenir au premier semestre 2019 et est soumise à l'approbation des actionnaires de Belmond et de certaines autorités en matière de concurrence.