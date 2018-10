LVMH prendra part à Baselworld 2019 selon le patron Jean-Claude Biver

Zurich (awp) - Le groupe de luxe LVMH participera à Baselworld 2019. "Nous avons décidé de rester. Cela a été décidé avant mon retrait comme président exécutif des marques horlogères", a déclaré le directeur général sortant Jean-Claude Biver, mardi à la TV CNN Money Switzerland.

M. Biver estime que la période après la foire doit être mise à profit pour rassembler les opinions et désirs des exposants. Cela doit se faire en commun avec la foire et il n'y a aucune raison pour LVMH de ne pas être présent en 2019. LVHM comprend les marques horlogères TAG Heuer, Zénith et Hublot.

M. Biver a aussi exprimé des demandes concrètes: la date de la foire devrait être avancée dans l'année, les prix pour les exposants abaissés et les hôtels de la région devraient aussi apporter leur contribution.

Fin juillet dernier, le groupe Swatch a fait savoir qu'il ne participerait pas à Baselworld 2019. Le patron Nick Hayek a notamment critique le fait que le groupe MCH a trop peu pris l'avis des exposants pour élaborer un nouveau concept.

tp/uh/rp