LVMH propose de racheter Tiffany pour 120 dollars par action - sources

LONDRES/ NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le géant français du luxe LVMH cherche à ajouter Tiffany à son portefeuille de marques haut de gamme et a récemment approché le célèbre joaillier américain en vue d'un possible rachat, selon des personnes proches du dossier.

LVMH a adressé un courrier aux dirigeants de Tiffany ces deux dernières semaines, dans lequel le groupe présentait une offre d'achat en numéraire d'un montant d'environ 120 dollars par action Tiffany, selon les sources.

Les deux entreprises ne sont pas en négociations, mais Tiffany devrait rapidement répondre à LVMH, selon certaines des personnes interrogées. Même si l'offre présente une prime d'au moins 30% par rapport au cours de Bourse de Tiffany au moment où elle a été effectuée, a précisé une source, LVMH pourrait devoir relever sa proposition s'il souhaite qu'elle aboutisse.

L'action Tiffany a clôturé à 98,55 dollars vendredi à New York, ce qui correspond à une capitalisation boursière de près de 12 milliards de dollars (10,8 milliards d'euros). Le cours de Bourse a atteint près de 140 dollars au cours de l'été 2018.

LVMH dispose de son côté d'une capitalisation boursière de 193 milliards d'euros.

L'agence de presse Bloomberg avait été la première à dévoiler l'intérêt de LVMH pour Tiffany.

En acquérant Tiffany, LVMH accroîtrait son exposition à la joaillerie, un des segments les plus dynamiques du secteur du luxe. Le marché mondial a crû de 7% et valait environ 18 milliards de dollars en 2018, selon Bain & Co. Tiffany, qui possède plus de 300 bijouteries dans le monde, est l'un des plus grands joailliers mondiaux, avec Cartier et Bulgari, filiale de LVMH.

Tiffany, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 4 milliards de dollars, connaît une faible croissance de ses ventes depuis des années. Au cours des deux derniers trimestres, ses ventes à changes constants ont reculé à la fois aux Etats-Unis et en Chine. En août, les dirigeants du groupe ont prévenu que les manifestations à Hong Kong et le ralentissement économique mondial risquaient de peser sur les bénéfices jusqu'à la fin de l'année.

Tiffany constituerait l'une des plus importantes acquisitions réalisées par par Bernard Arnault, PDG et actionnaire majoritaire de LVMH. L'homme d'affaires a déboursé 12 milliards d'euros en 2017 pour réunir la maison de couture Christian Dior et LVMH.

LVMH, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 46,8 milliards d'euros en 2018, compte également sur les acheteurs chinois pour une partie de ses ventes. Mais le groupe français est si vaste et possède tant de marques - de Louis Vuitton à Dom Pérignon - qu'il a mieux réussi que Tiffany ces dernières années. Le chiffre d'affaires a bondi au troisième trimestre, se montrant peu affecté par le mouvement de protestation à Hong Kong et les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

LVMH pourrait souhaiter développer des lignes de produits où Tiffany est actuellement faible. Outre Bulgari, LVMH possède les horlogers de luxe Hublot et TAG Heuer.

