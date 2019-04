LVMH : salué après son point d'activité trimestriel

11/04/2019 | 13:55

En hausse de 4,9% à Paris, LVMH signe l'une des plus fortes hausses du CAC40, au lendemain d'un point d'activité du premier trimestre nettement supérieur aux attentes et salué par les analystes, comme Credit Suisse qui reste à 'surperformance' et vise 355 euros.



Avec une croissance organique de 11%, le géant français du luxe a battu le consensus de deux points, ainsi que les prévisions les plus optimistes, estime ce dernier, qui y voit donc un présage favorable pour le secteur.



La publication reçoit aussi un accueil positif de la part d'UBS, qui reste à l'achat avec un objectif de cours aussi de 355 euros, mettant en avant les performances réalisées en mode & maroquinerie, vins & spiritueux et distribution sélective.



