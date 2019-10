La valeur du jour à Paris LVMH : Super Vuitton

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LVMH bondit de plus de 3,5% à 369,55 euros, emportant Kering (+2,4%) et Hermès (+0,5%) dans son sillage. Les investisseurs saluent le chiffre d'affaires, une nouvelle fois très solide, du numéro un mondial du luxe dans un contexte pourtant difficile à Hong Kong. Au troisième trimestre, les ventes du groupe de Bernard Arnault ont progressé de 17% à 13,3 milliards d'euros. La croissance organique, indicateur de référence du secteur, est ressortie à 11%, soit au-dessus du consensus qui tablait sur +9%. LVMH a bénéficié de l'impressionnant succès de sa branche Mode et Maroquinerie.Emmenée par Louis Vuitton, elle a vu ses ventes bondir de 19% en organique alors que les analystes visaient +15% après +18% au premier semestre. Cette performance inattendue confirme l'attrait de Louis Vuitton et de Christian Dior auprès de la clientèle et la capacité du groupe à plus que compenser (aux Etats-Unis, en Europe et en Chine) le repli des ventes à Hong Kong.Cette dynamique se retrouve également dans les Vins et Spiritueux, dont les ventes ont progressé de 8% en organique après +6% au premier semestre. Les cuvées de prestige, plus chères et plus rentables, ont connu une forte progression tandis que la politique d'augmentation de prix s'est poursuivie sur toute la gamme. Le cognac Hennessy a vu ses volumes augmenter de 10%, tirés par les qualités VS, a précisé le leader mondial.S'agissant de ses perspectives, LVMH entend continuer à faire preuve de vigilance en raison du contexte géopolitique incertain. Le groupe poursuivra sa stratégie centrée sur une expansion géographique ciblée dans les marchés les plus porteurs.UBS a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 450 euros sur LVMH après la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre. Le broker a notamment salué la croissance organique supérieure aux attentes de la branche Mode & Maroquinerie. Selon le bureau d'études, la performance du numéro un mondial du luxe constitue une bonne nouvelle pour le secteur.Jefferies a, lui, maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 400 euros devant les "super pouvoirs" du groupe.Enfin, Invest Securities a rappelé que la croissance de LVMH montrait un bon équilibre de performances suivant les zones géographiques. Pour le courtier, c'est l'une des forces actuelles de LVMH qui rejoint dans ce registre qualitatif Hermès.