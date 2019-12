Le luxe en berne après les menaces de représailles américaines contre la taxe GAFA

0

LHMH (-1,35%), Kering (-1,41%) Hermès (-1,47%) et L’Oréal (-0,12%) figurent parmi les principales baisses de l’indice CAC 40 en début de séance alors que Washington menace d'instaurer 2,4 milliards de dollars de droits de douane sur des produits français en représailles de la taxe française sur les services numériques. Selon l’enquête du Bureau du représentant américain au commerce, elle serait discriminatoire vis-à-vis des sociétés numériques américaines, telles que Google, Apple, Facebook et Amazon.Elle serait en outre incompatible avec les principes fiscaux en vigueur en raison de sa rétroactivité, de son application aux revenus plutôt qu'aux profits, de son application extraterritoriale et de son objectif de pénaliser des sociétés de technologie américaines.Le Champagne, les sacs à main, les fromages, les porcelaines et des produits de beauté seraient notamment dans le viseur des autorités américaines. Le Bureau du représentant américain au commerce cite 63 produits.