Les maisons de LVMH dévoilent leur savoir-faire

Pour accompagner le reportage photo de Loïc Venance réalisé ce jour

JUILLEY (awp/afp) - Découpe de cuir, assemblage, couture... Durant trois jours l'atelier de maroquinerie Louis Vuitton de Ducey à Juilley (Manche), l'un des quinze de la marque en France, va accueillir 1.500 visiteurs pré-inscrits, invités à découvrir le travail des petites mains de la célèbre marque lors des "Journées particulières" de LVMH, numéro un mondial du luxe.

Au total, LVMH ouvre 76 de ses sites dans treize pays pour la quatrième édition de ces journées. Sur les 70 maisons que compte le groupe de Bernard Arnault, 56 participent à cet événement qui avait drainé 145.000 visiteurs lors de la précédente édition en mai 2016. L'objectif est de dépasser cette année les 150.000 visiteurs.

Ces journées des 12, 13 et 14 octobre permettent de "mettre en valeur nos artisans, et de mettre en avant le caractère artistique de leur savoir-faire", avait annoncé en juin dernier Antoine Arnault, fils du PDG et lui-même directeur général du chausseur Berluti et président de Loro Piana, marque italienne spécialisée dans le cachemire.

En France sont notamment ouverts (gratuitement) le domaine du Château Cheval Blanc à Saint-Emilion, les ateliers de haute-couture de Dior à Paris, les centres de création de parfums les Fontaines Parfumées à Grasse (Alpes-Maritimes), les caves de champagne Krug à Reims ou encore les chais Hennessy à Cognac.

LVMH ouvre également les portes de sa distillerie Glenmorangie en Ecosse, de sa manufacture horlogère Hublot en Suisse, d'un atelier de chaussures Louis Vuitton en Italie ou encore de la distillerie de vodka polonaise Belvedere. Et hors d'Europe, plusieurs vignobles sont aussi ouverts au public dont celui de Cloudy Bay en Nouvelle-Zélande, Newton Vineyard dans la Nappa Valley et Terrazas de Los Andes en Argentine.

LVMH a réalisé une année 2017 record, dépassant les 42 milliards d'euros de ventes annuelles.

