November 12, 2018 La librairie éphémère Louis Vuitton : à découvrir au Grand Palais du 8 au 11 novembre 2018

À l'occasion de Paris Photo 2018, foire internationale de photographie d'art, les éditions Louis Vuitton ont présenté leur catalogue d'ouvrages dans une librairie éphémère installée au pied de l'escalier d'honneur de la Nef Grand Palais à Paris. Les City Guides, ainsi que la collection Fashion Eye, série d'albums photographiques donnant à voir une ville, une région ou un pays à travers l'œil d'un photographe de mode et qui s'enrichit cette année de cinq nouveaux livres, étaient mis en avant de cet espace dédié aux éditions Louis Vuitton.

Avec les collections City Guide et Fashion Eye, les éditions Louis Vuitton s'attachent à explorer la création photographique tout en célébrant l'art du voyage. Les photographies qui illustrent les City Guides Louis Vuitton, confiées au collectif Tendance Floue, renforcent le regard que ces ouvrages singuliers portent sur les lieux qu'ils révèlent. Patrick Tourneboeuf signe les photographies de l'édition 2019 du City Guide dédié à Paris, tandis que la photographe Françoise Huguier partage ses quelques adresses d'initiés. Pendant Paris Photo 2018, les visiteurs ont eu l'occasion de tester la version digitale de ce guide gratuitement sur l'Apple Store.

Parce que le voyage est ancré dans l'histoire de Louis Vuitton, la Maison profite de la foire pour dévoiler les cinq derniers nés de sa collection prestige, Fashion Eye qui, titre après titre, construit une somme de vues hétérogènes alternant au gré des destinations panoramas urbains et paysages naturels, scènes de vie locale et prises de vue plus contemplatives. Ces ouvrages transportent les lecteurs à Bali, en Iran, sur La Route de la Soie, à Cretto di Burri en Sicile ou encore à Genève sous l'objectif des photographes Quentin de Briey, Harley Weir, Kishin Shinoyama, Oliviero Toscani et Paul Rousteau. Les 9 et 10 novembre, plusieurs photographes de la collection (Kourtney Roy, Harley Weir, Kishin Shinoyama, Vincent van de Wijingaard, Quentin de Briey, Paul Rousteau et Oliviero Toscani) ont dédicacé leurs livres à la librairie éphémère Louis Vuitton située au pied de l'escalier d'honneur de la Nef du Grand Palais.