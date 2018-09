Parfums & Cosmétiques · 06.09.2018 JOY de Dior : une nouvelle expérience olfactive signée Parfums Christian Dior

· 6 septembre 2018

Depuis J'adore en 1999, cela faisait 20 ans que Parfums Christian Dior n'avait pas lancé de nouveau grand parfum féminin. C'est chose faite depuis cette rentrée 2018. Imaginé par François Demachy, Parfumeur-Créateur Parfums Christian Dior , et incarné par l'actrice Jennifer Lawrence, JOY de Dior vient enrichir la collection olfactive de la Maison. Un nom universel et empli de force, un écrin aux lignes épurées, brillant comme un bijou, une joie scintillante et palpable, qui font de ce nouveau parfum une expérience olfactive unique conduisant à l'ivresse des sens.

Né d'un geste créatif audacieux, ce nouvel opus olfactif s'affranchit des codes. Mêlant le sourire vibrant des fleurs et des hespéridés à la caresse onctueuse des bois et à la sérénité des muscs, il n'appartient à aucune famille olfactive de manière exclusive. Il se vit comme un tout harmonieux et enivrant, qui se dévoile au fil du temps pour laisser agir ses notes les plus subtiles. C'est en interprétant la lumière en notes olfactives que François Demachy a élaboré le sillage de cette nouvelle fragrance, conçue pour exprimer le sentiment de joie. JOY de Dior est un parfum franc, direct, spontané, fulgurant, « marqué tout à la fois par la douceur et l'énergie (…), un chemin que l'on suit et qui vous emporte » comme le souligne son créateur.

Au premier regard, son flacon paraît simple. En s'y attardant, on découvre une coiffe miroitante cousue de fil d'argent, un jus au rose éclatant ou encore un « O » finement gravé en son centre, comme un cœur battant, et transpercé du nom de Dior qui se love dans ce rond parfait. Une façon d'inscrire, pour toujours, la joie au cœur des valeurs de la Maison. Pour François Demachy, JOY est un parfum tout en complexité, « apparemment limpide mais dont la structure cacherait un labyrinthe invisible : un ensemble pixellisé en quelque sorte comme un tableau pointilliste, clair, épuré. C'est une interprétation olfactive de la lumière, ça jaillit, c'est un parfum qui se ressent, qui ne s'explique pas ».

Pour incarner cette nouvelle fragrance, la Maison a choisi Jennifer Lawrence. L'actrice devient l'égérie de JOY de Dior dans un film qui lui colle à la peau, réalisé par Francis Lawrence. Authentique en toute circonstance, elle donne au parfum les couleurs de sa personnalité entière et de sa féminité sensuelle et naturelle. Dans le décor épuré d'une villa hollywoodienne, l'actrice se laisse bercer par la caresse du soleil. Le bleu intense de l'eau de la piscine contraste avec le blanc immaculé des murs de la maison et plonge dans l'ambiance ensoleillée de ce nouvel opus olfactif.