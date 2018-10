Pernod Ricard débute son exercice sur les chapeaux de roue

Le numéro deux mondial des spiritueux a toutefois précisé jeudi que les tendances allaient se normaliser dans le courant de l'année, avec une progression plus modérée en Asie et le retour de Martell à son objectif de croissance à moyen terme proche de 10%.

En juin dernier, Alexandre Ricard avait déclaré à Reuters que le groupe était bien armé pour dégager une solide croissance organique à moyen terme en Asie, évoquant une progression oscillant autour de 10% en Chine et un peu supérieure à ce rythme en Inde.

Ses ventes ont progressé de 7,2% à 2,39 milliards d'euros entre juillet et septembre, un chiffre supérieur au consensus de 2,32 milliards d'Inquiry Financial pour Reuters.

A taux de changes et périmètre constants, la croissance a grimpé de 10,4%, dépassant largement les 7,4% attendus par les analystes, après une progression de 5% au trimestre précédent.

En Chine, son deuxième marché derrière les Etats-Unis, Pernod Ricard a vu ses ventes grimper de 27% tandis qu'en Inde, son troisième marché, elles se sont envolées de 34%.

Le groupe, qui avait dit s'attendre à un très robuste premier trimestre, a profité du calendrier des fêtes de la lune (mid-autumn festival) en Chine, plus précoce cette année, et de la constitution de stocks de cognac en prévision d'un nouvel an chinois lui aussi plus avancé.

En Inde, il a profité d'une base de comparaison favorable, sa croissance étant tombée à 2% l'an dernier après de nouvelles taxes et réglementations sur la vente d'alcool dans le pays.

Aux Etats-Unis, la progression a été limitée à 2% en raison du "phasage des expéditions", mais les tendances sous-jacentes restent proches de celles du marché, qui progresse d'environ 4%.

Les ventes ont grappillé 1% en Europe, pénalisées par un recul de 4% en France où les conditions de marché restent difficiles.

Le groupe a confirmé viser une croissance organique de son résultat opérationnel courant (ROC) comprise entre 5% et 7% pour l'ensemble de l'exercice et précisé que l'impact de change serait "légèrement négatif".

Hennessy, propriété de LVMH et numéro un mondial du cognac, a vu ses ventes grimper de 10% de juillet à septembre, le groupe ayant purgé des excès de stocks constitués auprès des grossistes chinois en début d'année.

(Pascale Denis, édité par Cyril Altmeyer)

par Pascale Denis