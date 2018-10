LVMH : Oddo BHF confirme son conseil d'achat

11/10/2018 | 10:46

Oddo BHF maintient son conseil d'achat sur l'action du géant du luxe LVMH, dont les ventes trimestrielles ont été sanctionnées hier en Bourse par une baisse du titre de 7,1%. 'Pas de surprise', indique une note, qui ajuste l'objectif de cours de 315 à 310 euros dans le sillage des prévisions de bénéfices par action.



Certes, la croissance organique a légèrement ralenti au 3e trimestre, mais à 10%, elle ressort en ligne avec les attentes du marché, indique une note. De plus, la division amirale Mode & maroquinerie affiche un taux de 13%, qui est supérieur au consensus, comme les Vins & spiritueux (+ 7%). Et ce en dépit de légères déceptions pour les Montres et la joaillerie, et les Parfums & cosmétiques.



Bref, malgré une base de comparaison difficile, LVMH affiche toujours une croissance forte qui, si elle se normalise, demeure 'solide', juge Oddo BHF. Comment alors expliquer la sanction boursière ? 'La croissance de la demande chinoise se tasse très légèrement mais reste à deux chiffres, seule la demande japonaise a substantiellement ralenti', souligne une note. De plus, 'il semble que le mois de septembre ait été un peu plus faible sur le secteur en comparaison aux mois d'été, cette évolution contribue à stresser le marché', ajoutent les spécialistes.



Reste que la dynamique de la Mode & maroquinerie et des Vins & spiritueux, très rentables, augure d'une orientation favorable des marges.









