LVMH : Société Générale recommande de marquer une pause

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LVMH est quasi stable (+0,03% à 301,95 euros) malgré la dégradation de Société Générale d'Achat à Conserver. Fin de partie pour le titre ? Pas tout à fait, mais le moment est venu de marquer une pause, estime le broker. Etant donné la vigueur récente du titre (+9% sur les deux derniers mois), l'objectif de cours ne fait plus ressortir de potentiel de hausse suffisant pour justifier une recommandation Achat, avec une valorisation du titre se situant désormais dans le haut de sa fourchette à long terme, aussi bien en absolu qu'en relatif par rapport au secteur, explique l'analyste.Dans l'ensemble poursuit-il, s'il est très probable que le secteur et LVMH verront la croissance de leur chiffre d'affaires ralentir, le potentiel de hausse de la marge d'Ebit et de la valorisation du groupe s'est réduit, selon lui.De plus, le statut de référentiel du secteur est un facteur qui ne devrait plus constituer un atout.L’intermédiaire rappelle que LVMH est de loin la plus grande capitalisation au sein de son échantillon (elle dépasse de plus de deux fois la taille des groupes qui arrivent en seconde position, comme Hermès et Kering), la valeur la plus liquide, (flottant de 53% pour une capitalisation boursière supérieure à 150 milliards d'euros) et l'un des acteurs de la consolidation sectorielle.Elle constitue donc le référentiel de l'industrie du luxe et sa performance tend à refléter l'intérêt des investisseurs pour ce secteur.Dans un contexte de possible ralentissement de la croissance du secteur, ce statut devrait devenir un inconvénient pour LVMH, précise le courtier.Pour autant, Société Générale ne dégrade pas sa recommandation à Vendre pour deux raisons : il n'attend pas de ralentissement sensible du secteur et, le modèle économique à coûts élevés du groupe a commencé à "s'alléger".