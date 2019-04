Lyft : en baisse de 17% depuis l'IPO, celle d'Uber en vue

18/04/2019 | 10:24

Certes, l'action Lyft, cette plateforme de location de voitures avec chauffeur qui fait partie des concurrents d'Uber, s'est reprise de près de 6% hier aux Etats-unis sur le Nasdaq. Mais à 59,5 dollars (soit une capitalisation boursière de 17 milliards), l'action Lyft a chuté de 17% depuis son introduction en Bourse (IPO) à 72 dollars, à la fin du mois dernier. A suivre : l'IPO d'Uber, qui miserait sur une capitalisation de 100 milliards.



Pour mémoire, en 2018, Lyft a doublé son CA qui a atteint 2,2 milliards de dollars grâce à une forte hausse des réservations, mais sa perte nette s'est creusée parallèlement de 32,4% à 911,3 millions de dollars. Lyft publiera ses résultats du 1er trimestre 2019 le 7 mai prochain.



Parallèlement, Uber est en train d'organiser son IPO et a publié la semaine dernière le prospectus 'S-1' auprès du gendarme financier américain, la SEC. On y apprenait qu'en 2018, son CA a augmenté de 42,1% à 11,3 milliards de dollars, et aussi qu'après quatre milliards de de dollars de perte nette en 2017, il avait gagné près d'un milliard en 2018... grâce des plus-values de cession exclusivement.



En effet, de lourdes pertes opérationnelles sont toujours de mise chez Uber : trois milliards en 2016, 4,1 milliards en 2017 et encore trois milliards en 2018. 'Nous prévoyons que nos charges d'exploitation augmenteront significativement dans un avenir prévisible et nous pourrions ne pas atteindre la rentabilité', indique d'ailleurs le document en page 27.



Selon des sources de marché, Uber entendrait lever environ dix milliards de dollars lors de l'IPO et escompterait une capitalisation de l'ordre de 100 milliards.



EG









