Lyft : en baisse, un analyste commence à l'achat

23/04/2019 | 16:14

Le titre Lyft s'affiche en baisse de -1,2% dans les premiers échanges à New York, alors que l'analyste Jefferies a annoncé initier la couverture du titre avec une recommandation à l'achat.



'Le titre est en baisse de 15% depuis l'introduction en Bourse (...). Le covoiturage en Amérique du Nord continue [cependant] d'augmenter et la société déploie avec succès des vélos et des scooters. Notre analyse montre que les indicateurs de perte s'améliorent', retient le broker.



Cette recommandation s'accompagne d'un objectif de cours de 86 dollars, à comparer à un cours actuel tout juste supérieur à 60 dollars.





