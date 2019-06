Lyft : le titre s'envole après une analyse positive

03/06/2019 | 18:03

Le titre s'envole de près de 6% à la Bourse de New York après l'analyses positive de Credit Suisse. Le bureau d'analyses maintient sa recommandation à 'surperformance' et son objectif de cours de 95 dollars sur Lyft après avoir organisé une série de réunions entre des investisseurs et la société concurrente d'Uber.



Après un vaste environnement promotionnel au premier trimestre - auquel Lyft n'a pas participé -, le deuxième trimestre semble être revenu à un 'état plus normalisé', déclare le bureau d'analyses.



Selon Credit Suisse, l'expansion des marges est 'toujours d'actualité', grâce au développement continue de Lyft Business (partenariats avec des établissements de santé, universités, etc.) et à la multiplicité des passagers par trajet, générant des revenus supplémentaires, avec des marges supplémentaires élevées.



